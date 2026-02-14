എന്നായാലും സത്യം പുറത്തുവരും; വിവാദത്തിന് കാരണം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം: പിഎസ് പ്രശാന്ത്

എന്നായാലും സത്യം പുറത്തുവരും; വിവാദത്തിന് കാരണം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം: പിഎസ് പ്രശാന്ത്
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടത്തിപ്പ് കണക്കിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പിഎ പ്രശാന്ത്. എന്നായാലും സത്യം പുറത്തുവരും. വിവാദത്തിന് കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം ആണെന്നും പ്രശാന്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമലയിൽ മാതൃകാപരമായ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം വിജയകരമായി നടത്തിയത് ആരും കാണാതെയാണ് വിവാദങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ചയാക്കുന്നതെന്നും പിഎസ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം
എന്നയാലും സത്യം പുറത്ത് വരും..
ശബരിമല അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങൾ പിന്നിടങ്ങോട്ട് ശബരിമല സ്വർണ്ണ മോഷണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എന്തെല്ലാം നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകളാണ് ഓരോ ദിനവും പുറത്ത് വരുന്നത്.
ശബരിമലയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റേയും സർക്കാരിന്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മാതൃകാപരമായ മണ്ഡലമകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ വിജയം ആരും ഓർക്കുന്നുപോലുമില്ല.
ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ വന്നിട്ടും അവർ സംതൃപ്തിയോടെ മടങ്ങിയ മണ്ഡലകാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ.?
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതല്ലേ.? ഇതൊന്നും ആരും ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇത്തരം വിവാദങ്ങളിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം കാരണം സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകൾക്ക് പോലും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പേര് ദോഷം എത്ര ഭയങ്കരമാണ്.
എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വസ്തുതകളെങ്കിലും എഴുതിയതിന് മാതൃഭൂമിയ്ക്ക് നന്ദി.
ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവാണെ സത്യം, വസ്തുതകൾ അതെന്നായാലും പുറത്ത് വരും.
അതു വരെ ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും ദു:ഖഭാരത്തോടെ സഹിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളു.
സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ.