മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അയൽവാസിയുടെ കാലടിച്ചൊടിച്ചു; പിതാവിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

By  Metro Desk Updated: Jul 2, 2026, 11:50 IST
പോലീസ്

 

 

 

 

 

 

പോത്തൻകോട്: തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോടിൽ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അയൽവാസിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കാലൊടിച്ച പിതാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പരിക്കേറ്റ അയൽവാസി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

​യുവതിയെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുകയും വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് പിതാവ് അയൽവാസിയെ നേരിട്ടത്. മകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് മർദനമുണ്ടായതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിശദീകരണം. എന്നാൽ, നിയമം കൈയിലെടുത്ത് ക്രൂരമായി മർദിച്ചതിനാണ് പിതാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

​അതേസമയം, യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീഡനശ്രമത്തിന് അയൽവാസിക്കെതിരെയും പോലീസ് പ്രത്യേക കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പോത്തൻകോട് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

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