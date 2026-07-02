മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അയൽവാസിയുടെ കാലടിച്ചൊടിച്ചു; പിതാവിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്
Updated: Jul 2, 2026, 11:50 IST
പോത്തൻകോട്: തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോടിൽ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അയൽവാസിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കാലൊടിച്ച പിതാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പരിക്കേറ്റ അയൽവാസി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
യുവതിയെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുകയും വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് പിതാവ് അയൽവാസിയെ നേരിട്ടത്. മകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് മർദനമുണ്ടായതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിശദീകരണം. എന്നാൽ, നിയമം കൈയിലെടുത്ത് ക്രൂരമായി മർദിച്ചതിനാണ് പിതാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീഡനശ്രമത്തിന് അയൽവാസിക്കെതിരെയും പോലീസ് പ്രത്യേക കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പോത്തൻകോട് പോലീസ് അറിയിച്ചു.