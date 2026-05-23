കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിമാലിന്യ കണക്കിൽ വൻ വൈരുദ്ധ്യം; ഫ്രഷ്കട്ട് പ്ലാൻ്റിനെ സഹായിക്കാൻ ഒത്തുകളിയെന്ന് ആക്ഷേപം
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ പ്രതിദിന കോഴിമാലിന്യ ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിൽ വൻ വൈരുദ്ധ്യം. ജനസംഖ്യയും കോഴിക്കടകളും വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടും എട്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോഴിമാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ പ്രതിദിനം 70 ടണ്ണിലധികം കുറവുണ്ടായതായാണ് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. താമരശ്ശേരി അമ്പായത്തോടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഫ്രഷ്കട്ട്' എന്ന സ്വകാര്യ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റിനെ സഹായിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോധപൂർവ്വം കണക്കുകളിൽ കുറവ് കാണിച്ചതെന്ന ആക്ഷേപവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി.
കണക്കുകളിലെ വൻ അട്ടിമറി ഇങ്ങനെ:
- 2023-ലെ കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്: 2018-ലെ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് 2023-ൽ ജില്ലാ കലക്ടർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു ദിവസം 92 ടൺ കോഴിമാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
- വിവരാവകാശ രേഖ (കഴിഞ്ഞ മാസം): എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം അധികൃതർ നൽകിയ വിവരാവകാശ മറുപടി അനുസരിച്ച് ജില്ലയിലെ പ്രതിദിന കോഴിമാലിന്യം വെറും 22.54 ടൺ മാത്രമാണ്!
ഒരു വശത്ത് ചിക്കൻ സ്റ്റാളുകളുടെ എണ്ണവും മാംസ ഉപഭോഗവും വൻതോതിൽ ഉയരുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് എട്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറം മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് 70 ടണ്ണോളം കുറഞ്ഞത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്ലാൻ്റ് ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.
ലക്ഷ്യം 'ഫ്രഷ്കട്ട്' പ്ലാൻ്റിൻ്റെ കുത്തക നിലനിർത്തൽ?
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലവിൽ ഫ്രഷ്കട്ട് പ്ലാൻ്റിന് പ്രതിദിനം 25 ടൺ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാനാണ് അനുമതിയുള്ളത്. ജില്ലയിലെ ആകെ മാലിന്യം 22.54 ടൺ മാത്രമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർത്താൽ താഴെ പറയുന്ന നേട്ടങ്ങൾ പ്ലാൻ്റ് ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് സമരസമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
- ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കോഴിമാലിന്യവും ഈ ഒരൊറ്റ പ്ലാൻ്റിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന വാദം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാം.
- ജില്ലയിൽ പുതിയ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും.
- മറ്റ് ജില്ലകളിലെ പ്ലാൻ്റുകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിലക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എളുപ്പമാകും.
മാലിന്യ പ്ലാൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കടുത്ത പരിസ്ഥിതി-വായു മലിനീകരണത്തിനെതിരെ വലിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പായത്തോട്. പ്ലാൻ്റിൻ്റെ കുത്തക നിലനിർത്താനും പുതിയ സംരംഭകരെ തടയാനും വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും, വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.