സ്‌കൂള്‍ പരിസരത്ത് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വന്‍ ശേഖരം; ആസാം സ്വദേശികള്‍ പിടിയില്‍

By  Metro Desk Jun 18, 2026, 13:47 IST
Thoofan

പനങ്ങാട്: നിരോധിത പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുമായി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ പിടിയില്‍. ആസാം സ്വദേശികളായ മൈനുല്‍ഹഖ്, മുഖ്ത്താദൂല്‍ ഇസ്ലാം എന്നിവരെയാണ് പനങ്ങാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുമ്പളം വാട്ടര്‍ മെട്രോ ജെട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള വാടക വീട്ടില്‍ നിന്ന് 2,000 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

കുമ്പളത്ത് സ്‌കൂളുകളുടെ പരിസരത്ത് ലഹരി വില്‍പ്പന നടക്കുന്നുവെന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികള്‍ പിടിയിലായത്.

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