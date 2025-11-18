ശബരിമലയിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്; അപ്പാച്ചിമേട്ടിൽ തീർഥാടക കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് എത്തിയ തീർഥാടകകുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി ചെങ്ങോട്ടുകാവ് എടക്കുളം സ്വദേശി സതിയാണ്(60) മരിച്ചത്. മല കയറുന്നതിനിടെ അപ്പാച്ചി മേട്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമൊപ്പം ദർശനത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു സതി
അതേസമയം ശബരിമലയിൽ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ശബരിമലയിലേത് അപകടകരമായ രീതിയിലെ ഭക്തജനത്തിരക്കെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ഭക്തർ പലരും ക്യൂ പാലിക്കാതെ ദർശനത്തിനായി ചാടി വരികയാണ്. ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗിൽ അടക്കം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി
സന്നിധാനത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്ന് എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു. മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങി ആദ്യ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തീർഥാടകർ വന്നു. വരുന്നവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റാത്തതു കൊണ്ട് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എഡിജിപി പറഞ്ഞു