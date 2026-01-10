ലത്തീൻ സമുദായത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് താൻ മേയറായത്, പിതാക്കൻമാർക്ക് നന്ദി: വികെ മിനിമോൾ
തനിക്ക് മേയർ പദവി ലഭിക്കാൻ ലത്തീൻ സഭ ഇടപെട്ടെന്ന തുറന്നുപറച്ചിലുമായി കൊച്ചി മേയർ വികെ മിനിമോൾ. സമുദായം ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ പദവി ലഭിച്ചു. പിതാക്കൻമാർ തനിക്ക് വേണ്ടി ഇടപെട്ടു. അതിൽ നന്ദിയുണ്ടെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭ കെആർഎൽസിസി ജനറൽ അസംബ്ലി ഉദ്ഘാടന വേദിയിലായിരുന്നു വികെ മിനിമോളുടെ പരാമർശം
ലത്തീൻ സമുദായത്തിന്റെ ഉറച്ച ശബ്ദം കാരണമാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സമുദായം ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോഴാണ് കൊച്ചി മേയർ പദവി തനിക്ക് ലഭിച്ചത്. പലപ്പോഴും അർഹതക്കപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ശബ്ദമുയർത്താൻ സംഘടനക്ക് സാധിച്ചെന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്
എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ പിതാക്കൻമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയെന്നും വികെ മിനിമോൾ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ മേയർ പദവിയിലെത്താൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ദീപ്തി മേരി വർഗീസിനെ വെട്ടിയാണ് മിനിമോൾ മേയറായത്. ഇതിൽ ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു.