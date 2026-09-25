ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല, മാറി നിൽക്ക്'; ഇടുക്കിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ

By  Metro Desk Sep 25, 2026, 16:13 IST
വിഡി എസ്

ഇടുക്കിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് കയര്‍ത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റിലെ ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങള്‍ പ്രതികരണം തേടിയപ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷുഭിതനായത്. 'ഞാന്‍ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് ആവര്‍ത്തിച്ച് പറഞ്ഞു.

യോഗ തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നില്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തോട് 'ഞാന്‍ കാണുന്നില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് മാറി നില്‍ക്കൂ. നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. ഇവരില്‍ നിന്നും പരാതി വാങ്ങിക്കട്ടെ. എന്തോരം പബ്ലിക്ക് ആണ് ഇവിടെ നില്‍ക്കുന്നത്' എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മാധ്യമങ്ങള്‍ പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നു. വിവാദ വിമാന യാത്രയുടെ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ആരാണ്? ശശിധരന്‍ കര്‍ത്തയില്‍ നിന്ന് സംഭാവന കൈപ്പറ്റിയവരുടെ പട്ടികയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ഉള്‍പ്പെട്ടത് അടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

ജില്ലയിലെ ഭൂവിഷയങ്ങളും പട്ടയ പ്രതിസന്ധികളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടുക്കിയിലെത്തിയത്. റവന്യൂ, വനം, കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.30 മുതല്‍ 6 വരെ നഗരത്തില്‍ പൊലീസ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like