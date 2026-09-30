കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നു; വാട്ടർടാങ്കിൽ കുട്ടികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് അമ്മ
Sep 30, 2026, 15:49 IST
പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ വീടിനുള്ളിലെ വാട്ടർടാങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം. കുട്ടികളെ താനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അമ്മ സമ്മതിച്ചു.
എന്താണ് കൊലപാതക കാരണമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. കാരണം വ്യക്തമായ ശേഷമാവും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക.
റോബിൻ കുമാർ - നിവേദ്യ ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചും മൂന്നും വയസുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചൊവ്വഴ്ചയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ജെനിഫർ ജൂലിയറ്റ് (5), റോബിൻ (3) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അബദ്ധത്തിൽ കുളിമുറിയിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വീണതാണെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.