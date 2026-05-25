മകനെക്കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്; ശ്വേതയ്ക്കും ചീത്തപ്പേരാകും: തുറന്നടിച്ച് മല്ലിക സുകുമാരൻ
കൊച്ചി: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളെയും ചില ഭാരവാഹികളുടെ നിലപാടുകളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുതിർന്ന നടി മല്ലിക സുകുമാരൻ. നടൻ പൃഥ്വിരാജിനെക്കൊണ്ട് മുൻപ് നിർബന്ധിച്ച് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചെന്നും സംഘടനയിലെ ചിലരുടെ തെറ്റായ നടപടികൾ കാരണം നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോനും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മല്ലിക സുകുമാരൻ തുറന്നടിച്ചു. ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് 'അമ്മ'യുടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അവർ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.
സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവേചനങ്ങളും അനീതികളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഉണ്ടായ വിലക്കുകളെയും മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ച അവർ, അന്ന് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവർ ഇപ്പോഴും സംഘടനയിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിലും സംഘടനയുടെ നിസ്സംഗതയെ അവർ വിമർശിച്ചു.
നിലവിൽ 'അമ്മ'യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്വേത മേനോന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു മല്ലികയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. സംഘടനയിലെ ചില സ്വാർത്ഥതാൽപര്യക്കാരുടെ നിലപാടുകൾ കാരണം ഒടുവിൽ ചീത്തപ്പേര് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ശ്വേതയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നും, കൃത്യമായ നിലപാടുകളോടെ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും മല്ലിക സുകുമാരൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. താരസംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ഭിന്നതകൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മല്ലിക സുകുമാരന്റെ ഈ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.