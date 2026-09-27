വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ടും തുടർന്നാൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങും: മുന്നറിയിപ്പുമായി യൂത്ത് ലീഗ്
പാലക്കാട്: സര്ക്കാരിനെതിരെ വിമര്ശനവുമായി യൂത്ത് ലീഗ് രംഗത്ത്. രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി സര്ക്കാരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിലെ വിമര്ശനം. ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ് സര്ക്കാര് എന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നാളുകളായി ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്ന രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ടും ഉടൻ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ തെരുവ് പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
തുടർച്ചയായ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരിയായ ആസൂത്രണമില്ലാത്തതും മുൻകൂട്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതുമാണ് നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്നും ഇത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് വലിയ കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പൊതുജനങ്ങൾ പവർകട്ട് മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ധൂർത്തും ആഡംബര യാത്രകളും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് വിമർശിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, ഭരണപക്ഷത്തായാലും അനീതിയോ അനാസ്ഥയോ കണ്ടാൽ തിരുത്താൻ യൂത്ത് ലീഗ് മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സമില്ലാതെ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസുകളിലേക്കും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ശക്തമായ ബഹുജന പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്.
കെ എം ഷാജിയെ ഉന്നമിട്ടും യൂത്ത്ലീഗ് പ്രമേയാവതരണം നടത്തി. ജനപ്രതിനിധികള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വിവാദങ്ങളില് അകപ്പെടാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും അനീതി കാണിച്ചാല് തിരുത്തണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ജനങ്ങളോട് അനീതി കാണിക്കുകയോ വഴിവിട്ടു സഞ്ചരിക്കുകയോ ചെയ്താല് അതിനെ തുറന്നെതിര്ക്കാനും തിരുത്തിക്കാനും യൂത്ത് ലീഗ് മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും പ്രമേയത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.