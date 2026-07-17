വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്ക് വിവരക്കേട്; കാഴ്ച്ചപ്പാടില്ലാത്ത സർക്കാർ: സണ്ണി ജോസഫിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എം.എം. മണി

By  Metro Desk Jul 17, 2026, 10:08 IST
കൊളാബ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിനും യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ കടന്നാക്രമണവുമായി മുൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും സി.പി.എം നേതാവുമായ എം.എം. മണി. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് വിവരക്കേടാണെന്നും ഇപ്പോഴുള്ളത് യാതൊരുവിധ കാഴ്ചപ്പാടുമില്ലാത്ത സർക്കാരാണെന്നും എം.എം. മണി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

​മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെറുതെ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഒരു മന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത്. മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ കാണാനും പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാനുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഈ സർക്കാരിനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

ഇപ്പോഴുള്ളത് തികച്ചും കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത സർക്കാരാണ്. മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിലപിക്കുകയല്ല ഒരു വകുപ്പ് മന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ വിവരക്കേടാണ്.— എം.എം. മണി

​സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിത-അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ടുകൾ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ മുൻ മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്. 15 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഔദ്യോഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകളോളമാണ് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നത്. കൃത്യമായ സമയക്രമം പാലിക്കാത്തതും ഉപഭോക്താക്കളെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

​അതേസമയം, കാലവർഷം ദുർബലമായതും ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് 28 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നതുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന്റെ വിശദീകരണം. മുൻപ് കടം വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരികെ നൽകേണ്ടി വന്നതും കേന്ദ്ര പൂളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വിഹിതത്തിലെ കുറവും നിലവിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയെന്നും പ്രതിസന്ധി എപ്പോൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ന്യായീകരണങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷവും മുൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായ എം.എം. മണിയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

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