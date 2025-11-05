ബാലമുരുകൻ കേരളം വിട്ടതായി സൂചന; പൊള്ളാച്ചി, തെങ്കാശി പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന
തൃശൂരിൽ വച്ച് തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞ കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബാലമുരുകൻ കേരളം വിട്ടതായി സൂചന. പ്രതിയ്ക്കായി തെങ്കാശി, പൊള്ളാച്ചി ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധയിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും. കേരളാ പോലീസിനൊപ്പം തമിഴ്നാട്ട് പോലീസ് സംഘവും തെരച്ചിലിന് എത്തും.
തെങ്കാശി കേന്ദ്രീകരിച്ചും തമിഴ്നാട് പോലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. തെങ്കാശി സ്വദേശിയാണ് ബാലമുരുകൻ. കൊലപാതകമടക്കം 53 കേസുകളിൽ പ്രതിയാമ് ഇയാൾ. അതേസമയം തമിഴ്നാട് പോലീസിനൊപ്പം ബാലമുരുകൻ ആലത്തൂരിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഹോട്ടലിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ബാലമുരുകന് കൈവിലങ്ങുണ്ടായിരുന്നില്ല
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ബാലമുരുകൻ ചാടിപ്പോകുന്നത്. കൊടുംക്രിമിനലായ ഇയാളെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് വളരെ അശ്രദ്ധമായാണ് പുറത്തിറക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ.