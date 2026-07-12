മനുഷ്യത്വരഹിതം; തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ തട്ടുകടകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയതിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ

By  Metro Desk Jul 12, 2026, 13:03 IST
DYFI

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കോർപ്പറേഷനും പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന തട്ടുകട ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ (DYFI). യാതൊരുവിധ മുൻകരുതലുകളോ മുന്നറിയിപ്പുകളോ ഇല്ലാതെ, ഉപജീവനമാർഗ്ഗം തേടുന്ന സാധാരണക്കാരായ കച്ചവടക്കാരുടെ തട്ടുകടകൾ പൊളിച്ചുനീക്കിയ നടപടി തികച്ചും 'മനുഷ്യത്വരഹിത'മാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു.

​നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ തടയാനുമെന്ന പേരിൽ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരും പൊലീസും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപക പരിശോധനയും ഒഴിപ്പിക്കലും നടത്തിയിരുന്നു. പാളയം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പരിസരം, വഴുതക്കാട്, കോട്ടൺഹിൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തട്ടുകടകളാണ് അധികൃതർ പൊളിച്ചു മാറ്റിയത്.

​തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ തെരുവിലേക്ക് തള്ളവിടുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ വ്യക്തമാക്കി. വികേന്ദ്രീകൃത കച്ചവട മേഖലകൾ (Vending Zones) പുനഃക്രമീകരിക്കുകയോ, കച്ചവടക്കാർക്ക് കൃത്യമായ പുനരധിവാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം ഒഴിപ്പിക്കലുകളിലേക്ക് കടക്കാവൂ എന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഗരസഭയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ ഈ നടപടിക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ അറിയിച്ചു.

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