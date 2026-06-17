ഐപിഎസ് തലപ്പത്ത് വീണ്ടും മാറ്റം; പുട്ട വിമലാദിത്യ ഉത്തരമേഖല ഐജി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഐപിഎസ് തലപ്പത്ത് വീണ്ടും അഴിച്ചുപണി. പുട്ട വിമലാദിത്യയെ പുതിയ ഉത്തരമേഖല (നോർത്ത് സോൺ) ഐജിയായി നിയമിച്ചു. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയുടെ ശുപാർശയുടെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറായും കോഴിക്കോട് ഡിസിപിയായും വിജിലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിലും മികച്ച സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പുട്ട വിമലാദിത്യ. ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിലും പൊലീസ് നവീകരണത്തിലും വലിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ നിയമനം ഉത്തരമേഖലയിലെ പൊലീസ് നടപടികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാര്ത്തിക്കിനെ തൃശൂര് റേഞ്ച് ഡിഐജിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂര് റേഞ്ച് ഡിഐജിയായി പോകാന് നാരായണന് അസൗകര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. കാര്ത്തിക്കും നാരായണനും അസൗകര്യം അറിയിച്ചത് പരിഗണിച്ചായിരുന്നു സര്ക്കാര് തീരുമാനം. മോഹനചന്ദ്രന് നായരെ മലപ്പുറം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസ്പിയായും നിയമിച്ചു. അരുണ് കെ പവിത്രനെ കൊച്ചി ഡിസിപിയായി നിയമിച്ചു. ജുവനപടി മഹേഷാണ് ദക്ഷിണമേഖലാ വിജിലന്സ് എസ്പി. ഷഹന്ഷാ കെഎസിനെ തിരുവനന്തപുരം ഡിസിപിയായും നിയമിച്ചു.