ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ ക്രമക്കേട്; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിർദേശത്തിനെതിരേ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് പിഎസ്സി
Sep 19, 2026, 00:22 IST
തിരുവനന്തപുരം: ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ പരീക്ഷാക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ച് പിഎസ്സി. ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിഎസ്സി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പിഎസ്സി അംഗങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച്.
എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകില്ലെന്ന കാര്യം പിഎസ്സി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിയമോപദേശത്തെ തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജി അതിതാ ബീഗം കത്തയക്കാനിരിക്കെയാണ് പിഎസ്സി ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാതിരിക്കാൻ പിഎസ്സി അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിപക്ഷ ഇല്ലെന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.