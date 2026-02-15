ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തെ സര്ക്കാര് അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ; മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം: വിഡി സതീശന്
ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലപാട് എന്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുമ്പ് കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ഒളിച്ചുകളി സാധ്യമല്ലെന്നും രണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സതീശൻ വിമർശിച്ചു.
യുവതീ പ്രവേശനത്തെ സർക്കാർ അനുകൂലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു തുറന്നുപറഞ്ഞ് നിലവിലെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. മറിച്ച് മുൻകാലത്ത് അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ, തെറ്റായ നിലപാട് ആയിരുന്നുവെന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണനയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമായിരിക്കണം. സമയം നീട്ടി ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ തീരുമാനമില്ലെന്നതിന്റേതായി കണക്കാക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലപാട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുന്നതിൽ അസാധാരണതയില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, അയ്യപ്പന്റെ പേരിൽ വ്യാപകമായ അതിക്രമങ്ങളും കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ, ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തിന്റെ പേരിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പും നടന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചു. ഇതിൽ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിമർശനം.
സംഗമത്തിന്റെ ഫ്ലക്സുകളും പരസ്യങ്ങളും സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ സ്ഥാപിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിവാദം ശക്തമായതോടെ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ പിന്മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വിമർശിച്ചു.
സർക്കാരിന് പങ്കില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രത്തോടെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പരസ്യം നൽകിയതെന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിൽ സർക്കാർ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന സൂചന നൽകിയതായും, ദേവസ്വം ബോർഡാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞതായും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.