ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമല്ല ഇതൊന്നും തുടങ്ങിയത്; കാവിവൽക്കരണ വിവാദത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലെ കാവിവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവരുന്ന വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. സർവകലാശാലകളിൽ കാവിവൽക്കരണ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നും മുൻപും ഇത് തുടർന്നുപോരുന്ന ഒന്നാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സർവകലാശാലകളിൽ ഗവർണർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. ഗവർണറുടെ ഇത്തരം നടപടികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾക്കും വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രം കണ്ട് തങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ മുൻ ഭരണകാലയളവുകളിലെ നിലപാടുകൾ കൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.