എ സുരേഷ് 100 തവണ അപ്പീൽ തന്നാലും കാര്യമില്ല; പുറത്താക്കിയാൽ പുറത്താക്കിയത് തന്നെ: എംവി ഗോവിന്ദൻ
Feb 16, 2026, 11:29 IST
വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പിഎ ആയിരുന്ന എ സുരേഷിനെ സിപിഎമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. എ സുരേഷിനെ പുറത്താക്കിയതാണ്. തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ചെവികൊള്ളില്ല. നൂറുതവണ അപ്പീൽ തന്നാലും കാര്യമില്ല. പുറത്താക്കിയത് പുറത്താക്കിയത് തന്നെയാണ്
മലമ്പുഴയിലെ സിപിഎം വോട്ടിൽ വിള്ളൽ വീഴില്ല. എ സുരേഷിന് സിപിഎമ്മുകാരുടെ വോട്ട് കിട്ടില്ലെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. എ സുരേഷ് മലമ്പുഴയിൽ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നടൻ പ്രേംകുമാർ സിപിഎം അംഗമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിണക്കം ഒഴിവാക്കാൻ പാർട്ടി ശ്രമിക്കും. പിണങ്ങിയേ അടങ്ങൂവെന്നാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു.