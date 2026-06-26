ജനപ്രതിനിധികൾ അല്ലാത്തവർ കെ.പി.സി.സി തലപ്പത്ത് വരുന്നതാണ് നല്ലത്; എന്റെ യോഗ്യതയിൽ നേതാക്കൾക്ക് സംശയമില്ലെന്ന് ജോസഫ് വാഴക്കൻ

By  Metro Desk Jun 26, 2026, 11:06 IST
ജോസഫ് വാഴക്കൻ

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കെ.പി.സി.സി പുനഃസംഘടനയും സജീവ ചർച്ചയായിരിക്കെ, പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെക്കുറിച്ച് നിർണായക പ്രതികരണവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് വാഴക്കൻ. നിയമസഭയിലോ പാർലമെന്റിലോ ജനപ്രതിനിധികളായവർ പാർട്ടി സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​തന്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കോ അണികൾക്കോ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

​പ്രധാന പ്രതികരണങ്ങൾ:

പദവികളിൽ മാറ്റം വരണം: ജനപ്രതിനിധികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് നിയമസഭയിലെയോ പാർലമെന്റിലെയോ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം സംഘടനാ ചുമതലകൾ കൂടി പൂർണ്ണതോതിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അതിനാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ അല്ലാത്തവർ കെ.പി.സി.സി ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഉചിതം.

യോഗ്യതയിൽ തർക്കമില്ല: കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദവികൾ വഹിക്കാൻ തനിക്കുള്ള യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിയിലെ ആർക്കും സംശയമില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങൾ പൊതുഅഭിപ്രായമാകുന്നു: താൻ പലപ്പോഴായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതുമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പിന്നീട് പൊതുഅഭിപ്രായമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാറുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

​കെ.പി.സി.സി നേതൃമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അണിയറയിൽ സജീവമായിരിക്കെ ജോസഫ് വാഴക്കൻ നടത്തിയ ഈ പരാമർശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ സമയവും ഊർജ്ജവും സംഘടനയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്നവർ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന കെ.പി.സി.സിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പൊതുവികാരമാണ് ജോസഫ് വാഴക്കൻ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

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