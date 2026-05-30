വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി ആലപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ല; മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ
ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ആലപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ലെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ലെന്നും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനായി താൻ സഭയിൽ സന്നിഹിതനായപ്പോൾ വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ആലപിച്ചില്ലെന്ന് കാണിച്ച് കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്.
ദേശീയ ഗീതം പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ആലപിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് വെറുമൊരു ബാൻഡ് മേളം മാത്രമായാണ് പ്ലേ ചെയ്തതെന്നതിലും ഗവർണർ അർലേക്കർ തന്റെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് സംസാരിച്ച വി.ഡി. സതീശൻ, കോൺഗ്രസും അതിന്റെ യുഡിഎഫ് മുന്നണിയും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടെന്നും അത് മുന്നണിക്ക് ഒന്നടങ്കം ബാധകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായി പാടുന്നത് നിർബന്ധമല്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ച നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. "ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (Guidelines) മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.