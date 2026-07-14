ഇന്നും ഇരുട്ടിലായേക്കാം; രാത്രിയിൽ ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 18:16 IST
പവർ കട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കെ.എസ്.ഇ.ബി. എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്നുള്ള കടുത്ത മഴക്കുറവും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയുമാണ് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഇതുമൂലം സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

​ദേശീയ തലത്തിൽ വൈദ്യുതിക്ക് വൻ ആവശ്യകത നേരിടുന്നതിനാൽ പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മതിയായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ, രാത്രി 7 മണിക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികമായി ലോഡ്ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

നിയന്ത്രണ സമയം: രാത്രി 7 മണിക്ക് ശേഷം (ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം).

പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം: മഴക്കുറവ്, ഉയർന്ന താപനില, ദേശീയ തലത്തിലെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം.

അധിക ഉപഭോഗം: മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 300 മുതൽ 400 മെഗാവാട്ട് വരെ ഉപഭോഗം വർധിക്കാൻ സാധ്യത.

​പീക്ക് അവറുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വൈദ്യുതി പരമാവധി കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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