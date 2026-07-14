ഇന്നും ഇരുട്ടിലായേക്കാം; രാത്രിയിൽ ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കെ.എസ്.ഇ.ബി. എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്നുള്ള കടുത്ത മഴക്കുറവും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയുമാണ് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഇതുമൂലം സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ദേശീയ തലത്തിൽ വൈദ്യുതിക്ക് വൻ ആവശ്യകത നേരിടുന്നതിനാൽ പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മതിയായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ, രാത്രി 7 മണിക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികമായി ലോഡ്ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
നിയന്ത്രണ സമയം: രാത്രി 7 മണിക്ക് ശേഷം (ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം).
പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം: മഴക്കുറവ്, ഉയർന്ന താപനില, ദേശീയ തലത്തിലെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം.
അധിക ഉപഭോഗം: മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 300 മുതൽ 400 മെഗാവാട്ട് വരെ ഉപഭോഗം വർധിക്കാൻ സാധ്യത.
പീക്ക് അവറുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വൈദ്യുതി പരമാവധി കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.