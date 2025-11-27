പോറ്റിയെ ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചത് കണ്ഠരര് രാജീവർ; തന്ത്രിക്ക് കുരുക്കായി പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴി
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് തന്തി കണ്ഠരര് രാജീവര്ക്കെതിരെ റിമാന്ഡിലുള്ള ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അധ്യക്ഷന് എ പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴി. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ ശബരിമലയില് എത്തിച്ചതും തനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതും തന്ത്രിയാണെന്ന് പത്മകുമാര് എസ്ഐടിക്ക് മൊഴി നല്കി.
പാളികള് ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാന് തന്ത്രിമാര് അനുമതി നല്കയെന്നും തന്ത്രികൊണ്ടുവന്നതിനാല് പോറ്റിയെ വിശ്വസിച്ചതെന്നുമാണ് എ പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴി നല്കി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായി തനിക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പോറ്റി തന്റെ ആറന്മുളയിലുള്ള വീട്ടില് വരാറുണ്ടെന്നും പത്മകുമാര് മൊഴി നല്കി.
അതേസമയം സ്വര്ണ്ണപാളികള് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് അനുമതി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു കണ്ഠരര് രാജീവര് മൊഴി നല്കിയത്. കഴിഞ്ഞദിവസമായിരുന്നു കണ്ഠരര് രാജീവര്, കണ്ഠരര് മോഹനര് എന്നിവരുടെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്വര്ണ്ണപ്പാളികള് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന് മാത്രമാണ് അനുമതി നല്കിയത്. നടപടി ക്രമങ്ങള് പാലിച്ചായിരുന്നു അനുമതി നല്കിയത്. പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് അനുമതി നല്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് വിശദീകരണം. പോറ്റിയെ ആദ്യം അറിയുന്നത് കീഴ്ശാന്തി എന്ന നിലയിലാണ്. സ്പോണ്സര് എന്ന നിലയില് പരിചയം തുടര്ന്നെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്.
കേസില് റിമാന്ഡിലുള്ള പത്മകുമാറിനെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങിയത്. പത്മകുമാറിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും