ആർഎസ്എസിന്റെ വിഷസർപ്പങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിയത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരാണ്; പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ പിഎം ശ്രീയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്: വിഡി സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 'പിഎം ശ്രീ' (PM SHRI) പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോര്. "ആർഎസ്എസിന്റെ വിഷസർപ്പങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിയത് മുൻ ഇടത് സർക്കാരാണ്" എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ സഭയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
എന്നാൽ, കേന്ദ്രം സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ (SSK) ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവെച്ചതിനാലാണ് ഒപ്പുവെക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തങ്ങൾ നയപരമായ തീരുമാനമെടുത്ത് അത് മരവിപ്പിച്ചതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ തിരിച്ചടിച്ചു.
സഭയിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ: "പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒപ്പുവെക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു മുൻ സർക്കാരിന്റെ നയം. എന്നാൽ പിന്നീട് ആർഎസ്എസ് വിഷസർപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞ തീരുമാനത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി അവർ ഒപ്പുവെച്ചു. പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കരാറിൽ പ്രൊവിഷനില്ല. പദ്ധതി കേരളം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് കാണിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തുപോലും നൽകിയിട്ടില്ല. എൽഡിഎഫ് കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയെങ്കിലും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കേരളത്തിലെ സിലബസിൽ തൊടാൻ കേന്ദ്രത്തെ അനുവദിക്കില്ല."
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ: "1500 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ എസ്എസ്കെ ഫണ്ടാണ് കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവെച്ചത്. ഇത് കേരളത്തെ ആകെ പ്രയാസത്തിലാഴ്ത്തി. ആ പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഒപ്പുവെച്ച് പണം വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ശ്രമം ശരിയല്ലെന്ന് കണ്ട് പിന്നീട് അത് മരവിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിഎം ശ്രീ നടപ്പിലായിട്ടില്ല. നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നയപരമായി തീരുമാനിച്ച പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്?"
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ (NEP) ഭാഗമായ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്കെതിരെ മുൻപ് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും ഒരുപോലെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അധികാരം മാറിയതോടെ, കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാണെന്നും എന്നാൽ സിലബസ് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശം സംരക്ഷിക്കുമെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ നിലപാട്. ഇതാണ് സഭയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചത്.