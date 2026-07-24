ഇന്നും ഇരുട്ടാകും; സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരും: വലഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചു. വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ വൻ കുറവുണ്ടായതും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടായ വൻ വർധനവുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
പീക്ക് അവറുകളായ (Peak Hours) വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത. പുറത്തുനിന്ന് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകാത്തതും ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിലെ ഇടിവുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗിലേക്ക് നയിച്ചത്.
മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പില്ലാതെ ഇടവിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി മുടക്കം ജനങ്ങളെയും വ്യാപാരികളെയും ഒരുപോലെ വലയ്ക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, അടിയന്തരമായി കൂടുതൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉപഭോക്താക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.