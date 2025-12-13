അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി; ഇനി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഇഎം അഗസ്തി

By MJ DeskDec 13, 2025, 17:28 IST
em agasthi

കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി മുൻ എംഎൽഎയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഇഎം അഗസ്തി. കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ 22ാം വാർഡിൽ നിന്ന് 59 വോട്ടുകൾക്കാണ് മൂന്ന് തവണ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഇഎം അഗസ്തി പരാജയപ്പെട്ടത്

താൻ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അഗസ്തി പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് പ്രതികരണം. ഇടുക്കിയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിലൊരാളാണ് അദ്ദേഹം. 

ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം

കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനവിധി മാനിക്കുന്നു. വിജയിച്ചവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടു നിന്ന എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ സമയമായി എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുന്നു. സുദീർഘമായ ഈ കാലയളവിൽ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു.ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ഇനി മുതൽ വേദിയിലുണ്ടാവില്ല. സദസ്സിലുണ്ടാവും. പ്രസംഗിക്കുവാനുണ്ടാകില്ല. ശ്രോതാവായിരിക്കും. അരനൂറ്റാണ്ട് കാലം വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ധാരാളം ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഏൽപിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി നിർവഹിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി മന:പൂർവമല്ലാത്ത വീഴ്ചകളിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

You may like