ജന്തർ മന്തറിലെ സമരക്കാർക്കെതിരായ അധിക്ഷേപം: മേജർ രവിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി
തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിരീക്ഷകനുമായ മേജർ രവിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ്. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയായ മാളവികയാണ് മേജർ രവിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്.
സമരക്കാരെയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പൊതുവേദിയിലോ മാധ്യമങ്ങളിലോ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് മാളവിക വക്കീൽ മുഖേന പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരാമർശം പിൻവലിച്ചു മാപ്പ് പറയണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ശക്തമായ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സമരക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇത്തരം അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വിദ്യാർഥിനി ഈ ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തത്.