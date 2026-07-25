ജന്തർ മന്തറിലെ സമരക്കാർക്കെതിരായ അധിക്ഷേപം: മേജർ രവിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 08:10 IST
മേജർ രവി

തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിരീക്ഷകനുമായ മേജർ രവിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ്. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയായ മാളവികയാണ് മേജർ രവിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

​സമരക്കാരെയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പൊതുവേദിയിലോ മാധ്യമങ്ങളിലോ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് മാളവിക വക്കീൽ മുഖേന പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരാമർശം പിൻവലിച്ചു മാപ്പ് പറയണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ശക്തമായ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​സമരക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇത്തരം അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വിദ്യാർഥിനി ഈ ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തത്.

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