മൗണ്ട് ഹീറോസ് ജനകീയ മാധ്യമ പുരസ്‌കാരം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പ്രതീഷ് ഉദയന്

By Metro DeskDec 21, 2025, 11:34 IST
Local

കൂടരഞ്ഞി: മൗണ്ട് ഹീറോസ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ 'ജനകീയ മാധ്യമ പുരസ്‌കാരത്തിന്' മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പ്രതീഷ് ഉദയൻ അർഹനായി. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹിക നീതിക്കും പൊതുതാൽപര്യത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത മികച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം.

'കൂടരഞ്ഞി വാർത്തകൾ' എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ അതിവേഗം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും, ദീപിക ദിനപത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകളും അദ്ദേഹത്തെ ഈ നേട്ടത്തിന് അർഹനാക്കി.

ഭീഷണികളെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് മാധ്യമ ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും, സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദമായി മാറാനും പ്രതീഷിന് സാധിച്ചുവെന്ന് മൗണ്ട് ഹീറോസ് ഭാരവാഹികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടരഞ്ഞി സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം മൗണ്ട് ഹീറോസ് കൂട്ടായ്മയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്.

