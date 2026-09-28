മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍റെ സുരക്ഷ കൂട്ടും

By  Metro Desk Sep 28, 2026, 12:36 IST
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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനു ചുറ്റുമുള്ള തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനും പൊ‌ലീസ്. പൊതുപരിപാടികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ചുറ്റും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നതായി പൊലീസ് ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം.

അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മഫ്തിയിലടക്കം കൂടുതൽ പൊലീസിനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ഇന്‍റലിജൻസ് എഡിജിപി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തിറങ്ങവേ തിക്കും തിരക്കും മൂലം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മാറ്റി നിർത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എറണാകുളത്തും തൃശൂരിലുമടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സെഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു.

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