കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വിവാദം; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണം: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് കത്ത് നൽകി പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള
കോഴിക്കോട്: വടകര ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച 'കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട്' വ്യാജ പ്രചാരണ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുറ്റ്യാടി എംഎൽഎ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കത്ത് നൽകി. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി നേരിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കത്ത് കൈമാറിയത്.
കേസിലെ നിർണായകമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടാതെയും, യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടാതെയും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രമം നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ കടുത്ത ജനവികാരം മന്ത്രിയെ നേരിട്ടറിയിച്ചതെന്ന് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:
- ഫോറൻസിക് പരിശോധന വേഗത്തിലാക്കുക: ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് റിബേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഫോണുകളുടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണം. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിൽ അദ്ദേഹം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.
- യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടുക: നിരപരാധിയായ ഒരു യുവാവിനെ വേട്ടയാടാനും സമൂഹത്തിൽ വർഗ്ഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാനും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ സൈബർ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം.
"വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, കേസിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്."
— പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള എംഎൽഎ (ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ നിന്ന്)
പശ്ചാത്തലം:
കഴിഞ്ഞ വടകര ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാഫി പറമ്പിലിനും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ.കെ. ശൈലജയ്ക്കുമെതിരെ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 'കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട്' പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് 'റെഡ് എൻകൗണ്ടർ' എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റായ റിബേഷ് ആണെന്ന് പൊലീസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനോ ഫോൺ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവിടാനോ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ (SIT) നിയോഗിച്ച് പുനരന്വേഷണം നടത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.