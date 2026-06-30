കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കേസ്: ജിതിൻ ഭാസ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതിയിൽ; മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി റിബേഷ് രാമകൃഷ്ണനും
വടകര ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച 'കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട്' പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നിയമനടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡിവൈഎഫ്ഐ വടകര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം ജിതിൻ ഭാസ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. നേരത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഹർജി, ജഡ്ജി അവധിയായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്.
അതേസമയം, കേസിൽ താൻ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന ശക്തമായ വിലയിരുത്തലുകളെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവായ റിബേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് റിബേഷ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹർജി ജൂലൈ മൂന്നിന് കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
ജിതിൻ ഭാസ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ: പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (SIT) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ജിതിൻ ഭാസ്കർ നിലവിൽ വടകര സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിർമിച്ച് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചത് ജിതിൻ ആണെന്നാണ് SIT-യുടെ നിഗമനം.
തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ ശ്രമം: കേസിൽ നിർണായക തെളിവാകേണ്ട മൊബൈൽ ഫോൺ ജിതിൻ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്തതായി ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനായി ഫോൺ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയക്കാനാണ് പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം.
റിബേഷ് രാമകൃഷ്ണന്റെ നീക്കം: വിവാദ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആദ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ റിബേഷ് ആണെന്നും ഇത് 'റെഡ് എൻകൗണ്ടർ' എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം വഴിയാണ് പ്രചരിച്ചതെന്നും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായുള്ള ശ്രമം.
കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കൂടുതൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ടിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം തുടരുകയാണ്.