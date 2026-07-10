കള്ളാടി ദുരന്തം: പുഴയോരത്ത് നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു; കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു
കൽപ്പറ്റ: വയനാട് മേപ്പാടി കള്ളാടിയിലുണ്ടായ കനത്ത മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു. മീനാക്ഷി പുഴയുടെ തീരത്തുനിന്നുമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഊർജിതമായ തിരച്ചിലിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
അപകട മേഖലയെ വിവിധ സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മീനാക്ഷി പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ദുരന്ത ഭൂമിയിലുമായി കാണാതായ മറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തുരങ്കപാത നിർമാണത്തിനായി എത്തിയ കരാർ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കനത്ത മഴയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും തിരച്ചിലിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർദിഷ്ട ആനക്കാംപൊയിൽ - മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷന്റെ വിദഗ്ധ സംഘവും സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സമിതിയും ഇന്ന് സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തും. നിർമാണത്തിൽ കമ്പനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ നിലവിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.