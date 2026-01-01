കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രക്ക് ഇന്ന് കാസർകോട് തുടക്കം
Jan 1, 2026, 08:35 IST
കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രക്ക് ഇന്ന് കാസർകോട് തുടക്കമാകും. കേരളാ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്ര. ഉള്ളാൾ ദർഗയിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് യാത്ര ആരംഭിക്കും
സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാരും കേരള യാത്രാ സമിതി ചെയർമാൻ കുമ്പോൽ കെഎസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളും ചേർന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് പതാക കൈമാറും. 40 നേതാക്കൾ യാത്രയിലെ സ്ഥിരം അംഗങ്ങളായിരിക്കും
കേരള അതിർത്തിയായ തലപ്പാടിയിൽ നിന്ന് യാത്രയെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കും. വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ചെർക്കളയിലാണ് ആദ്യ സ്വീകരണം. വിവിധ ജില്ലകളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഈ മാസം 16ന് യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും.