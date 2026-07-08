കാപ്പ കേസ് പ്രതി സുഗതന്റെ ആവശ്യം തള്ളി ഉപദേശക സമിതി; ആറു മാസം കൂടി കാപ്പ തുടരും: തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി
തിരുവനന്തപുരം: കേരളാ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (കാപ്പ) നടപടി നേരിടുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന്റെ ആവശ്യം കാപ്പ ഉപദേശക സമിതി തള്ളി. തനിക്കെതിരെയുള്ള കാപ്പ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന സുഗതന്റെ ആവശ്യമാണ് സമിതി നിരസിച്ചത്. ഇതോടെ സുഗതനെതിരെയുള്ള കാപ്പ ഉത്തരവ് ആറു മാസം കൂടി തുടരും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്കും ഇതോടൊപ്പം നിലനിൽക്കും.
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ബിജെപി കൗൺസിലർ സുഗതനെ പോലീസ് അതീവ നാടകീയമായി കാപ്പ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സുഗതന്റെ അറസ്റ്റ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
കാപ്പ ഉപദേശക സമിതിയുടെ പുതിയ തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ബിജെപി ഭരണസമിതിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. നിലവിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് വാർഡിൽ നിന്നുള്ള കൗൺസിലറായ സുഗതന് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായില്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നഗരസഭയിലെ ബിജെപിയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും ഭരണത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സുഗതനെ കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്.