തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസിന് നേരെ കത്തി വീശി കാപ്പാ കേസ് പ്രതി; വെടിയുതിർത്ത് എസ്എച്ച്ഒ
Nov 27, 2025, 11:47 IST
തിരുവനന്തപുരത്ത് കാപ്പാ കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് പോലീസ്. കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയായ കൈനി കിരണിന് നേർക്കാണ് ആര്യൻകോട് എസ് എച്ച് ഒ വെടിയുതിർത്തത്
കിരൺ പോലീസിന് നേരെ കത്തി വീശിയതോടെയാണ് എസ്എച്ച്ഒ തോക്ക് എടുത്ത് വെടിയുതിർത്തത്. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം
സംഘർഷത്തിനിടെ കൈനി കിരൺ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാപ്പ ചുമത്തി നാടുകടത്തിയ കിരൺ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്.