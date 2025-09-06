കാസർകോട് കരിക്കെയിൽ 17 വയസുള്ള മകൾക്ക് നേരെ പിതാവിന്റെ ആസിഡാക്രമണം; സഹോദരന്റെ മകൾക്കും പരുക്ക്
Sep 6, 2025, 08:13 IST
കാസർകോട് കരിക്കെയിൽ മകൾക്ക് നേരെ പിതാവിന്റെ ആസിഡാക്രമണം. 17 വയസുള്ള മകൾക്ക് നേരെയും സഹോദരന്റെ 10 വയസുള്ള മകൾക്ക് നേരെയുമാണ് ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ കരിക്കെ സ്വദേശി മനോജിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി
ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങി കഴിയുകയായിരുന്നു മനോജ്. ഓണദിവസം മകളും ഭാര്യയും സഹോദരന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. മനോജിന്റെ മകൾക്ക് കൈക്കും കാലിനും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. സഹോദരന്റെ മകൾക്ക് മുഖത്തും കൈയ്ക്കും പൊള്ളലേറ്റു
ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മനോജിനായി പോലീസ് കർണാടകയിലടക്കം അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം.