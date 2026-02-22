നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ കാമദേവനെ പൂജിച്ചു വ്രതം എടുത്തുവെന്ന് കാവ്യ മാധവൻ; അതിനാലാണ് ദിലീപിനെ കിട്ടിയതെന്ന് ആരാധകർ

Dillep Kavya

മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരങ്ങളായ കാവ്യ മാധവന്‍റെയും ദിലീപിന്‍റെയും വിവാഹം എന്നും ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. ഒരുപാട് ഗോസിപ്പുകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കുമൊടുവിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ഇപ്പോഴിതാ തന്‍റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ട് കാവ്യ ഒരു ഇന്‍റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആരാധകർ വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ താൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വ്രതം നോക്കി കാമദേവനെ പൂജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു കാവ്യ അന്ന് പറഞ്ഞത്. ദിലീപിനെപ്പോലെ സ്നേഹമുള്ള ഒരാളെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കാൻ കാരണം ഇതാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

2007-2008 കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്റെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാവ്യ സംസാരിച്ചത്. അന്ന് താരം വിവാഹിതയായിട്ടില്ല. തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാരിയായ താൻ വിവാഹാലോചനകൾ തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു അതെന്ന് കാവ്യ പറയുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് വലിയ സൗന്ദര്യം വേണമെന്ന നിർബന്ധമൊന്നും തനിക്കില്ലെന്ന് കാവ്യ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

തന്‍റെ നാട്ടിലെ പൂരത്തിന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾ പത്ത് ദിവസം വ്രതം നോറ്റ് കാമദേവനെ പൂജിക്കാറുണ്ട്. അന്ന് കാമദേവനെയാണ് പൂജിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും വ്രതം കൃത്യമായി നോറ്റിരുന്നുവെന്നും താരം ഓർത്തെടുത്തു. നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാനായാണ് ഇത്തരമൊരു വ്രതം എടുത്തത്.

ഏറെ വിവാദങ്ങളും കേസുകളുമടക്കം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇരുവരുടെയും ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കാത്തതിന് കാരണം കാവ്യയുടെ വിശ്വാസവും ചെറുപ്പത്തിലെ അനുഷ്ടിച്ച വ്രതങ്ങളുമെല്ലാമാണെന്നാണ് പഴയ വീഡിയോ കുത്തിപ്പൊക്കി ഇപ്പോൾ ആരാധകർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

