മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ; നിയമസഭാ കക്ഷിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ പിന്മാറില്ലെന്ന് സൂചന

By  Metro Desk May 5, 2026, 11:59 IST
KC Venugopal

തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് വൻ വിജയം നേടിയതോടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം എം.എൽ.എമാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ സ്ഥാനത്തുനിന്നും പിന്മാറില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹം.

​പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ എന്ന നിലയിൽ സതീശനും ചെന്നിത്തലയ്ക്കും അവകാശവാദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ള കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ കടന്നുവരവ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു.

​ഹൈക്കമാൻഡ് ആരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിർണ്ണായകം. എം.എൽ.എമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്നുണ്ടാകും. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെതിരായ ജനവികാരം വോട്ടായി മാറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ കെട്ടുറപ്പുള്ള നേതൃത്വം വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കെ.പി.സി.സി ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തോടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകും.

