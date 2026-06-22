കീം പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഇന്നില്ല; സിബിഎസ്ഇ റീവാല്യൂവേഷൻ മാർക്ക് കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷം മാത്രം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കീം (KEAM 2026) പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവെച്ചു. സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ (Revaluation) മാർക്കുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമേ അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സിബിഎസ്ഇ റീവാല്യൂവേഷൻ ഫലം വരുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം കാരണം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്കുകൾ കൃത്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്ത് മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നേരത്തെ ജൂൺ 14 വരെ നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു.
കീം എൻജിനീയറിങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ സ്കോറും പ്ലസ് ടു മാർക്കും തുല്യ അനുപാതത്തിൽ (50:50) പരിഗണിച്ചായതിനാൽ, സിബിഎസ്ഇ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിലെ മാർക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് പുനർമൂല്യനിർണയ മാർക്കുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുതുക്കിയ ഫലപ്രഖ്യാപന തീയതി പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റ് (CEE) പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും.