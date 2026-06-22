​കീം പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഇന്നില്ല; സിബിഎസ്ഇ റീവാല്യൂവേഷൻ മാർക്ക് കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷം മാത്രം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

By  Metro Desk Jun 22, 2026, 12:00 IST
Keam

ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കീം (KEAM 2026) പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവെച്ചു. സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ (Revaluation) മാർക്കുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമേ അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​സിബിഎസ്ഇ റീവാല്യൂവേഷൻ ഫലം വരുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം കാരണം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്കുകൾ കൃത്യമായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്ത് മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നേരത്തെ ജൂൺ 14 വരെ നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു.

​കീം എൻജിനീയറിങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ സ്കോറും പ്ലസ് ടു മാർക്കും തുല്യ അനുപാതത്തിൽ (50:50) പരിഗണിച്ചായതിനാൽ, സിബിഎസ്ഇ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിലെ മാർക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് പുനർമൂല്യനിർണയ മാർക്കുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുതുക്കിയ ഫലപ്രഖ്യാപന തീയതി പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റ് (CEE) പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും.

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