കടലെടുക്കാനും ഉരുകാനും കേരളവും തമിഴ്‌നാടും; സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുമെന്നും കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗമുണ്ടാകുമെന്നും പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്

By  Metro Desk Jul 15, 2026, 12:26 IST
വള്ളം

തിരുവനന്തപുരം: വരും വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടുത്ത പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പുറത്തുവിട്ട 'ഇന്ത്യൻ തീരദേശ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം 2021-2040' (Indian Coastal Region Climate Projections 2021-2040) എന്ന പഠനറിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്.

​അടുത്ത 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തീരമേഖലകളിൽ സമുദ്രനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയും കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗം (Heatwaves) അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കൃത്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീരദേശ ജനജീവിതത്തെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:

നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗം: മുൻകാലങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് 3 മുതൽ 5 ദിവസം വരെ മാത്രം നീണ്ടുനിന്നിരുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ 8 മുതൽ 9 ദിവസങ്ങൾ വരെ നീണ്ടുനിന്നേക്കാം. ഒരു സീസണിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരലും തീരശോഷണവും: കടലിലെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് തീരങ്ങളിൽ കടുത്ത കടലാക്രമണത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് ബീച്ചുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിനും തീരദേശ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം.

ഭൂഗർഭജലത്തിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറൽ: സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതോടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാൻ (Saltwater intrusion) വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കുടിവെള്ള ലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം കൃഷിയിടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി: അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടും ഈർപ്പവും ഒത്തുചേരുന്ന 'വെറ്റ് ബൾബ് താപനില' (Wet bulb temperature) ഉയരുന്നത് മനുഷ്യശരീരത്തിന് താങ്ങാനാകുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും. ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

തീരദേശങ്ങളിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക, പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിരോധ മതിലുകൾ സംരക്ഷിക്കുക, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ആസൂത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ പഠനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

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