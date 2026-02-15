ആലിൻ ഷെറിന് യാത്രാമൊഴി നൽകി കേരളം; മടക്കം നാല് കുരുന്നുകൾക്ക് പുതുജീവനേകി
Feb 15, 2026, 19:26 IST
മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതിനു ശേഷം അവയവ ദാനത്തിലൂടെ നാല് പേർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിയ ആലിന് യാത്രാമൊഴി നൽകി കേരളം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സെയ്ന്റ് തോമസ് സിഎസ്ഐ പള്ളിയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം.
വീട്ടിലും പളളിയിലുമായി ആയിരകണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തിയിരുന്നത്. മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, വി. എൻ വാസവൻ തുടങ്ങിയവരും അന്തിമോചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് കോട്ടയം പളളത്ത് വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ അരുൺ എബ്രഹാമിന്റേയും ഷെറിന്റെയും പത്ത് മാസം പ്രയമുളള കുഞ്ഞിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് കുഞ്ഞിന് മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ചത്. തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ വൃക്കകൾ, ഹൃദയം,കരൾ, നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.