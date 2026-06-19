കേരള ബജറ്റ് 2026: തലസ്ഥാന നഗരികൾക്ക് മെട്രോ കുതിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും ലൈറ്റ് മെട്രോ നടപ്പാക്കും

By  Metro Desk Jun 19, 2026, 09:56 IST
ലൈറ്റ് മെട്രോ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ യാത്രാമേഖലയ്ക്ക് പുതിയ മുഖച്ഛായ നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. നഗരങ്ങളിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയും വാഹനപ്പെരുപ്പവും കണക്കിലെടുത്താണ് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ വികസന പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്.

​പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബജറ്റിൽ പ്രാഥമിക തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോപാർക്ക്, വിമാനത്താവളം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാതയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും മെട്രോ സർവീസ് വരിക.

​കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വിജയകരമായ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പങ്കാളിത്തത്തോടെയും അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെ ധനസഹായത്തോടെയും പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങളിലും മെട്രോ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ഐടി, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകൾക്ക് വലിയ ഉണർവ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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