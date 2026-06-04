കേരളം കടുത്ത കടക്കെണിയിൽ: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടബാധ്യത 5.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയെന്ന് ധവളപത്രം
Jun 4, 2026, 11:15 IST
കേരളം സമാനതകളില്ലാത്ത കടുത്ത ധനപ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചു. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ കടബാധ്യത 5.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി വിവരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- വർധിച്ച കടബാധ്യത: കേരളത്തിന്റെ പൊതുക്കടം 5.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
- ഗുരുതരമായ ധനപ്രതിസന്ധി: വരുമാനവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി. ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ നൽകൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിമാസ ചെലവുകൾ പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സംസ്ഥാനം പ്രയാസപ്പെടുന്നു.
- നിയമസഭയിൽ ചർച്ച: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചതോടെ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾക്ക് സഭ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.