കേരളം ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന വ്യോമയാന ഹബ്ബാകും; നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി ബൃഹത് പദ്ധതി: 200 കോടി വകയിരുത്തി
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തെ ഏഷ്യയിലെ മുൻനിര ഏവിയേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ്ബാക്കി (Aviation Logistics Hub) മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ ബജറ്റിലാണ് വിപ്ലവകരമായ ഈ പ്രഖ്യാപനം. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 200 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളെയും (തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ) പരസ്പരം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വികസന കുതിപ്പ് നടപ്പിലാക്കുക. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ പുതിയ സാധ്യതകൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ കയറ്റുമതി, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ ചിറകുകൾ നൽകാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ:
എയ്റോ പാർക്കും എയ്റോ സിറ്റിയും: വിമാനത്താവളങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആധുനിക സേവന മേഖലകൾ, ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്ററുകൾ (GCC), ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ, വ്യോമയാന അനുബന്ധ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന 'എയ്റോ പാർക്ക്', 'എയ്റോ സിറ്റി' പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും.
പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ: ഡി.ജി.സി.എ (DGCA) മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള അത്യാധുനിക എൻജിനീയറിങ് പരിശീലന സംവിധാനങ്ങളും, പൈലറ്റുമാർക്കായി സിമുലേറ്റർ അധിഷ്ഠിത പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കും.
കയറ്റുമതിക്ക് ഊന്നൽ: കാർഷിക, മത്സ്യ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലകളിലെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഫാർമ കാർഗോ സൗകര്യങ്ങളും സംയോജിത പാക്ക് ഹൗസുകളും വികസിപ്പിക്കും.
ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ: കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് (CIAL) അനുബന്ധമായി ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു 'ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ' സ്ഥാപിക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാധ്യതകളെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന ഹബ്ബായി കേരളത്തെ മാറ്റുകയാണ് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും വർഷങ്ങളിൽ വൻതോതിലുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപവും തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.