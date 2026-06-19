കേരളം ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന വ്യോമയാന ഹബ്ബാകും; നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി ബൃഹത് പദ്ധതി: 200 കോടി വകയിരുത്തി

By  Metro Desk Jun 19, 2026, 09:46 IST
എയർപോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തെ ഏഷ്യയിലെ മുൻനിര ഏവിയേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ്ബാക്കി (Aviation Logistics Hub) മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ ബജറ്റിലാണ് വിപ്ലവകരമായ ഈ പ്രഖ്യാപനം. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 200 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

​സംസ്ഥാനത്തെ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളെയും (തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ) പരസ്പരം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വികസന കുതിപ്പ് നടപ്പിലാക്കുക. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ പുതിയ സാധ്യതകൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ കയറ്റുമതി, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ ചിറകുകൾ നൽകാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ:

എയ്റോ പാർക്കും എയ്റോ സിറ്റിയും: വിമാനത്താവളങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആധുനിക സേവന മേഖലകൾ, ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്ററുകൾ (GCC), ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ, വ്യോമയാന അനുബന്ധ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന 'എയ്റോ പാർക്ക്', 'എയ്റോ സിറ്റി' പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും.

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ: ഡി.ജി.സി.എ (DGCA) മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള അത്യാധുനിക എൻജിനീയറിങ് പരിശീലന സംവിധാനങ്ങളും, പൈലറ്റുമാർക്കായി സിമുലേറ്റർ അധിഷ്ഠിത പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കും.

കയറ്റുമതിക്ക് ഊന്നൽ: കാർഷിക, മത്സ്യ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലകളിലെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഫാർമ കാർഗോ സൗകര്യങ്ങളും സംയോജിത പാക്ക് ഹൗസുകളും വികസിപ്പിക്കും.

ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ: കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് (CIAL) അനുബന്ധമായി ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു 'ഗ്ലോബൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ' സ്ഥാപിക്കും.

​സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാധ്യതകളെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന ഹബ്ബായി കേരളത്തെ മാറ്റുകയാണ് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും വർഷങ്ങളിൽ വൻതോതിലുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപവും തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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