വോട്ടിംഗിൽ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ കേരളം: ഇത്തവണ 90 ശതമാനം കടക്കുമെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ

By  Metro Desk Apr 9, 2026, 15:30 IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റെക്കോർഡ് പോളിംഗ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം 90 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ബൂത്തുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കനത്ത തിരക്ക് ശുഭസൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വാർത്താ സംഗ്രഹം:

  • ലക്ഷ്യം റെക്കോർഡ് നേട്ടം: 1987-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 80.5% എന്ന പോളിംഗ് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. വിപുലമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലൂടെ (SVEEP) ഇത്തവണ ഇത് മറികടക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

​"ജനങ്ങളുടെ ആവേശം കാണുമ്പോൾ ഇത്തവണ പോളിംഗ് ശതമാനം 90 കടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഓരോ വോട്ടും വിലപ്പെട്ടതാണ്." — രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ, ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ

 

പോളിംഗ് ട്രെൻഡ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

  • പതിനഞ്ചു ലക്ഷം പുതിയ വോട്ടർമാർ: ഇത്തവണ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതുതായി പേര് ചേർത്തവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തുന്നു.
  • ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ: ക്യൂ നിലവാരം അറിയാൻ എഐ (AI) സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വോട്ടർമാരെ ബൂത്തുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കാരണമായി.
  • സമാധാനപരമായ വോട്ടെടുപ്പ്: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വോട്ടെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി തുടരുകയാണ്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വർഷം

പോളിംഗ് ശതമാനം

2016

77.35%

2021

74.06%

2026 (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)

90% +

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന 'വോട്ട് വണ്ടി' പ്രചാരണവും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ബോധവൽക്കരണവും യുവ വോട്ടർമാരെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോടെ അന്തിമ പോളിംഗ് കണക്കുകൾ ലഭ്യമാകും.

