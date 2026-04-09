കേരളം ഇന്ന് വിധിയെഴുതും; 2.71 കോടി വോട്ടർമാർ
Apr 9, 2026, 09:15 IST
കേരളത്തിലെ 17-ാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 882 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
മൂന്നാം തവണയും ഭരണം നേടാനായി എല്ഡിഎഫും പത്ത് വര്ഷത്തിന് ശേഷം അധികാരക്കസേരയില് എത്താന് യുഡിഎഫും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. നിര്ണായക ശക്തിയാകാന് കച്ചകെട്ടി എന്ഡിഎയെയും രംഗത്തുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
അവസാന വോട്ടര് പട്ടിക പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ആകെ വോട്ടര്മാരുടെ എണ്ണം 2,71,42,952 ആണ്. ഇതില് 1,32,20,811 പേര് പുരുഷന്മാരും 1,39,21,868 പേര് സ്ത്രീകളുമാണ്. 273 പേര് ട്രാൻസ് ജെൻഡർ വ്യക്തികളുമാണ്.