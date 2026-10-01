കെ.എം. ഷാജിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ സംഭവം: യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം വഴിയിൽ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മന്ത്രി നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ച പരിഗണിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദേശപ്രകാരം പൊലീസ് നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപമുള്ള വാൻറോസ് (ബേക്കറി) ജങ്ഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുകയും ബോണറ്റിൽ ബി.ജെ.പി കൊടി വിരിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയുമായിരുന്നു.
തുടർന്ന് വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് മന്ത്രി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി യാത്ര തുടരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ ഓട്ടോയും വഴിയിൽ തടഞ്ഞു. ഇതോടെ മന്ത്രി ഓട്ടോയിൽ നിന്നിറങ്ങി കാൽനടയായി പോവുകയായിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് മന്ത്രിക്ക് പൈലറ്റ്, എസ്കോർട്ട് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
കൊല്ലത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് യുവമോർച്ചയും ബി.ജെ.പിയും മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.