കോതമംഗലം എംഎസിഇ വിദ്യാർത്ഥി മിചി മാർപ്പുവിന്റെ മൃതദേഹം കേരള സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കും
കൊച്ചി: കോതമംഗലം മാർ അത്തനാഷ്യസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ (MACE) മൂന്നാം വർഷ ബി.ടെക് വിദ്യാർത്ഥി മിചി മാർപ്പുവിന്റെ (20) ഭൗതികശരീരം പൂർണ്ണമായും കേരള സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ സ്വദേശമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെത്തിക്കും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോണിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ നഹർലഗൂൺ സ്വദേശിയായ മിചി മാർപ്പുവിനെ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കോഴിപ്പിള്ളിയിലുള്ള വാടകമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സഹപാഠികൾ ഉടൻ തന്നെ കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ കോതമംഗലം പോലീസ് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (BNSS) സെക്ഷൻ 194 പ്രകാരം അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മുറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൂന്ന് പേജുള്ള കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സംഭവത്തിൽ സ്ഥാപനപരമായ പ്രേരണയുണ്ടോയെന്നും പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ (KTU) സാധാരണ മാനദണ്ഡമായ 18 ക്രെഡിറ്റിന് പകരം, എംഎസിഇ കോളേജ് നടപ്പിലാക്കിയ 22 ക്രെഡിറ്റ് പരിധി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 'ഇയർ ഔട്ട്' ഭീഷണി നേരിട്ടതാണ് മിചിയെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.
ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെ മിചിയെ ഒന്നര മാസത്തോളമായി ക്ലാസുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സഹപാഠികൾ ആരോപിച്ചു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ എസ്.എഫ്.ഐ (SFI), കെ.എസ്.യു (KSU) സംഘടനകൾ ക്യാമ്പസിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ശക്തമായ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സ്വയംഭരണ പദവിയുടെ മറവിൽ കോളേജ് നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ഇയർ ബാക്ക്' സംവിധാനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ (6E 2382) ഡൽഹിയിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം, ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30-ഓടെ ഇറ്റാനഗറിനടുത്തുള്ള ഡോണി പോളോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് (6E 5927) കൊണ്ടുപോകും. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സിറോയിലെ കുടുംബവീട്ടിലേക്ക് ഭൗതികശരീരം എത്തിക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ ഫ്രീസർ അടക്കമുള്ള ആംബുലൻസ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാർ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി ബന്ധുക്കളെ കണ്ട മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ, സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പുനൽകുകയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.