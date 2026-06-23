കൊട്ടാരക്കര ടിപ്പർ അപകടം; ഡ്രൈവർക്ക് ഹെവി ലൈസൻസില്ല: 17 വർഷം പഴക്കമുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് റദ്ദാക്കി ആർടിഒ
കൊട്ടാരക്കരയിലുണ്ടായ ടിപ്പർ ലോറി അപകടത്തിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലുകളുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (MVD). അപകടമുണ്ടാക്കിയ ടിപ്പർ ലോറി ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ഹെവി ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ആർടിഒ (റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ) അറിയിച്ചു. ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ടിപ്പറിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് അധികൃതർ റദ്ദാക്കി.
അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ആർടിഒ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്
നിയമലംഘനം നടത്തി സർവീസ് നടത്തുന്ന ടിപ്പർ ലോറികൾക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.
ലൈസൻസില്ലാത്ത ഡ്രൈവിംഗ്: ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള ഹെവി ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ടിപ്പർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഇത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കുന്നു.
കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വാഹനം: അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ടിപ്പർ ലോറിക്ക് 17 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി.
അമിതവേഗത: സമയം ലാഭിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾ ഓടിത്തീർക്കുന്നതിനുമായി ടിപ്പർ അമിതവേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ആർടിഒ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതാണ് അപകടത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയത്.
ഫിറ്റ്നസ് റദ്ദാക്കി: മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ റോഡിലിറങ്ങിയ വാഹനത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആർടിഒ അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം:
സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രൈവറുടെ അമിതവേഗതയും അശ്രദ്ധയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. ഹെവി ലൈസൻസ് പോലുമില്ലാതെ ഇത്തരം വലിയ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നത് കർശനമായി നേരിടും. വാഹന ഉടമയ്ക്കെതിരെയും ഡ്രൈവർക്കെതിരെയും ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
നിയമലംഘനം നടത്തി സർവീസ് നടത്തുന്ന ടിപ്പർ ലോറികൾക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.