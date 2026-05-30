കോട്ടയത്ത് ആശങ്ക: കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ യുവാവിന്റെ മരണം എച്ച് വൺ എൻ വൺ മൂലമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

By  Metro Desk May 30, 2026, 14:18 IST
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച യുവാവിന് എച്ച് വൺ എൻ വൺ (H1N1) സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

​ചികിത്സയിലിരിക്കെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും തുടർന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആശങ്ക ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് യുവാവിന്റെ സ്രവ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് പുറത്തുവന്ന പരിശോധനാ ഫലത്തിലാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

​യുവാവിന് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. പ്രദേശത്ത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകർച്ചപ്പനിക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

