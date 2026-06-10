കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് സ്വദേശിക്ക് നിപ രോഗലക്ഷണം; ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് നിപ (Nipah) രോഗബാധയെന്ന് സംശയം. ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ വ്യക്തിയെ നിപ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ സ്രവം പി.സി.ആർ (PCR) പരിശോധനയ്ക്കായി ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പരിശോധനാ ഫലം നാളെ പുറത്തുവരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിപ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ:
വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ പന്നികളിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ജന്തുജന്യ വൈറസ് രോഗമാണ് നിപ. പനി, കടുത്ത തലവേദന, ശരീരവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, ചുമ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഛർദ്ദി, സ്ഥലകാല ബോധമില്ലായ്മ, അപസ്മാരം എന്നിവയും ഉണ്ടായേക്കാം. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് നിപ (Nipah) രോഗബാധയെന്ന് സംശയം. ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ വ്യക്തിയെ നിപ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ സ്രവം പി.സി.ആർ (PCR) പരിശോധനയ്ക്കായി ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പരിശോധനാ ഫലം നാളെ പുറത്തുവരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിപ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ:
വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ പന്നികളിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ജന്തുജന്യ വൈറസ് രോഗമാണ് നിപ. പനി, കടുത്ത തലവേദന, ശരീരവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, ചുമ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഛർദ്ദി, സ്ഥലകാല ബോധമില്ലായ്മ, അപസ്മാരം എന്നിവയും ഉണ്ടായേക്കാം. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.